Егор Дёмин высказался о встрече с легендарной баскетболисткой Абросимовой на матче НБА

Российский разыгрывающий «Бруклин Нетс» Егор Дёмин поделился эмоциями после встречи с соотечественницей именитой баскетболисткой Светланой Абросимовой. Прославленная спортсменка посетила матч «Бруклина» в регулярном чемпионате НБА с «Нью-Йорк Никс» (66:120).

«Всегда рад видеть гостей из России на наших играх. Вчера на игре с «Никс» была чемпионка WNBA, NCAA, женской Евролиги и многократная призёрка чемпионатов мира и Европы, а также Олимпийских игр Светлана Абросимова!

Мы поздоровались, но, к сожалению, не удалось пообщаться. Мне было очень приятно видеть Светлану на игре. Спасибо ей за поддержку. Светлана сняла видео с игры, которым я делюсь с вами. Как и всегда, в Нью-Йорке была особенная атмосфера. К сожалению, вчерашнюю игру, мягко говоря, невозможно занести в зачёт. Будем работать и улучшать нашу игру», — написал Дёмин в своём телеграм-канале.

Видео можно посмотреть в телеграм-канале Егора Дёмина.

Дёмин в матче с «Нью-Йорком» Дёмин набрал шесть очков, сделал один подбор и отдал три результативные передачи.