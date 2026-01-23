Скидки
Егор Дёмин высказался о встрече с легендарной баскетболисткой Абросимовой на матче НБА

Российский разыгрывающий «Бруклин Нетс» Егор Дёмин поделился эмоциями после встречи с соотечественницей именитой баскетболисткой Светланой Абросимовой. Прославленная спортсменка посетила матч «Бруклина» в регулярном чемпионате НБА с «Нью-Йорк Никс» (66:120).

НБА — регулярный чемпионат
22 января 2026, четверг. 03:30 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Окончен
120 : 66
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Нью-Йорк Никс: Брансон - 20, Шамет - 18, Макбрайд - 14, Таунс - 14, Харт - 11, Бриджес - 11, Робинсон - 7, Диавара - 7, Колек - 6, Ануноби - 5, Кларксон - 3, Ябуселе - 2, Хукпорти - 2, Дадье
Бруклин Нетс: Портер - 12, Уильямс - 11, Клауни - 8, Пауэлл - 6, Дёмин - 6, Шарп - 6, Томас - 5, Клэкстон - 4, Вульф - 3, Мартин - 3, Мэнн - 2, Уилсон, Траоре

«Всегда рад видеть гостей из России на наших играх. Вчера на игре с «Никс» была чемпионка WNBA, NCAA, женской Евролиги и многократная призёрка чемпионатов мира и Европы, а также Олимпийских игр Светлана Абросимова!

Мы поздоровались, но, к сожалению, не удалось пообщаться. Мне было очень приятно видеть Светлану на игре. Спасибо ей за поддержку. Светлана сняла видео с игры, которым я делюсь с вами. Как и всегда, в Нью-Йорке была особенная атмосфера. К сожалению, вчерашнюю игру, мягко говоря, невозможно занести в зачёт. Будем работать и улучшать нашу игру», — написал Дёмин в своём телеграм-канале.

Видео можно посмотреть в телеграм-канале Егора Дёмина.

Дёмин в матче с «Нью-Йорком» Дёмин набрал шесть очков, сделал один подбор и отдал три результативные передачи.

