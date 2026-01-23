Скидки
Баскетбол

«Зенит» объявил о переходе экс-игрока УНИКСа Исмаэля Бако

Комментарии

Бывший центровой УНИКСа Исмаэль Бако подписал контракт с «Зенитом». Об этом информирует пресс-служба команды. Стороны заключили соглашение, рассчитанное до конца сезона-2025/2026.

«Баскетбольный клуб «Зенит» приветствует Исмаэля Бако в Санкт-Петербурге!» — готовится в сообщении петербуржцев.

Напомним, с 2023-го по 2025-й Бако выступал за казанский УНИКС. За это время спортсмен становился серебряным и бронзовым призёром Единой лиги ВТБ. После ухода из УНИКСа перешёл в «Париж».

«Зенит» сейчас занимает четвёртое место в турнирной таблице Единой лиги. На счету клуба из Санкт-Петербурга 14 побед и восемь поражений.

