Как завершится дерби между ЦСКА и «Зенитом» в Единой лиге?

24 января состоится матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между ЦСКА и «Зенитом». Игра пройдёт в Москве и начнётся в 16:00 мск.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат 24 января 2026, суббота. 16:00 МСК ЦСКА Москва Не начался Зенит Санкт-Петербург Кто победит в основное время? П1 X П2

«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе и выбрать предполагаемого победителя в предстоящей встрече.

Напомним, 20 января «Зенит» отстранил Александра Секулича от исполнения обязанностей главного тренера. 23 января клуб из Санкт-Петебурга объявил о заключении контракта с Ростиславом Вергуном. Белорусский специалист будет временно исполнять обязанности главного тренера.

В настоящий момент ЦСКА является лидером чемпионата. В активе армейцев 20 побед при двух поражениях. На счету «Зенита», располагающегося на четвёртой позиции, 14 побед и восемь поражений.

«Чемпионата» будет проводить текстовую онлайн-трансляцию игры между ЦСКА и «Зенитом» в матч-центре.

