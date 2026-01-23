Легенда НБА: через пару лет Флэгг станет лицом лиги. У него есть всё, чтобы стать великим

Член Зала славы баскетбола, а также пятикратный участник Матча всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) американец Реджи Миллер оценил перспективы многообещающего новичка «Даллас Маверикс» Купера Флэгга, который выступает на позиции лёгкого форварда.

«Купер действительно талантлив. Увидев его в реальности на площадке, понял, что для 19-летнего парня он очень хорош. Отдаю должное тем, кто развивал этого молодого человека в плане базовых элементов и работы ног, а также тренеру Джейсону Кидду и всему тренерскому штабу «Далласа», которые проделали потрясающую работу, позволив ему ошибаться.

Этот молодой человек станет лицом НБА через пару лет, потому что у него есть все задатки, чтобы стать великим», — приводит слова Миллера портал Basketball Network.