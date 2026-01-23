Логунов — о назначении Вергуна в «Зенит»: вид офисного работника и харизма из шоу-бизнеса

Комментатор Единой лиги ВТБ и «Okko Баскет» и баскетбольный эксперт Алексей Логунов поделился мнением о заключении контракта Ростислава Вергуна с «Зенитом». Ранее стало известно, что белорусский специалист в клубе из Санкт-Петербурга будет временно исполнять обязанности главного тренера. Стороны заключили соглашение до конца нынешнего сезона Единой лиги.

«Во-первых, я рад лично, что такой специалист не просто не остался без работы, а ещё и в каком клубе. Кто бы мог подумать, что Ростислав Вергун после неудовлетворительных результатов на Урале пойдёт на повышение. Закономерность здесь не прямая, но тем и интереснее. Если верить новостям, «Зенит» не сумел удовлетворить запросы Джорджевича.

Поэтому пришлось снизить аппетиты и самой питерской команде. Принять не самый сбалансированный коллектив по ходу сезона с чемпионскими запросами — вызов мечты. Это к Вергуну. Его внешний вид офисного работника и харизма из шоу-бизнеса будут дальше радовать нас!» — сказал Логунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Артемием Берстеневым.

