Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
АСВЕЛ Лион-Вийёрбан — Барселона. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Логунов — о назначении Вергуна в «Зенит»: вид офисного работника и харизма из шоу-бизнеса

Логунов — о назначении Вергуна в «Зенит»: вид офисного работника и харизма из шоу-бизнеса
Комментарии

Комментатор Единой лиги ВТБ и «Okko Баскет» и баскетбольный эксперт Алексей Логунов поделился мнением о заключении контракта Ростислава Вергуна с «Зенитом». Ранее стало известно, что белорусский специалист в клубе из Санкт-Петербурга будет временно исполнять обязанности главного тренера. Стороны заключили соглашение до конца нынешнего сезона Единой лиги.

«Во-первых, я рад лично, что такой специалист не просто не остался без работы, а ещё и в каком клубе. Кто бы мог подумать, что Ростислав Вергун после неудовлетворительных результатов на Урале пойдёт на повышение. Закономерность здесь не прямая, но тем и интереснее. Если верить новостям, «Зенит» не сумел удовлетворить запросы Джорджевича.

Поэтому пришлось снизить аппетиты и самой питерской команде. Принять не самый сбалансированный коллектив по ходу сезона с чемпионскими запросами — вызов мечты. Это к Вергуну. Его внешний вид офисного работника и харизма из шоу-бизнеса будут дальше радовать нас!» — сказал Логунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Артемием Берстеневым.

«Чемпионата» будет проводить текстовую онлайн-трансляцию игры между ЦСКА и «Зенитом» в матч-центре.
Сейчас читают:
Топ тренеров, которые могут сменить Секулича в «Зените» Топ тренеров, которые могут сменить Секулича в «Зените»
«Будем искать новый путь». Сказка Вергуна в «Уралмаше» подошла к концу «Будем искать новый путь». Сказка Вергуна в «Уралмаше» подошла к концу

Баскетболист врезался в двух девушек во время интервью:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android