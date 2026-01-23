Спивак рассказал, кто может возглавить «Зенит» после провала переговоров с Джорджевичем

Баскетбольный журналист и эксперт Владимир Спивак прокомментировал ситуацию с тем, что санкт-петербургскому «Зениту» не удалось договориться с Сашей Джорджевичем о назначении на пост главного тренера. Кроме того, Спивак упомянул о других иностранных специалистах, которые в перспективе могут возглавить команду.

Напомним, на данный момент Ростислав Вергун, ранее работавший главным тренером «Уралмаша», будет исполнять обязанности ассистента главного тренера в «Зените» до конца сезона-2025/2026 Единой лиги ВТБ.

«О ситуации с главным тренером «Зенита». Никто из специалистов с международным именем не хочет приходить в этот клуб до конца сезона — на четыре месяца. Все ищут более долгосрочное сотрудничество, при этом даже возможно жертвуя деньгами.

«Зенит», наученный опытом с Паскуалем, пока не хочет инвестировать в более длинный контракт тренера. Переговоры с Джорджевичем не закрыты окончательно. Другие основные кандидаты: Джикич и Радонич. Они, впрочем, тоже рассчитывают на более продолжительный контракт», — написал Спивак в своём телеграм-канале.