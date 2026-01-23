Скидки
Рейтинг MVP НБА

НБА обновила рейтинг кандидатов на звание MVP в сезоне-2025/2026. Йокич уступил лидерство
Комментарии

На официальном сайте Национальной баскетбольной лиги (НБА) обновили рейтинг кандидатов на звание самого ценного игрока (MVP) регулярного сезона-2025/2026.

Рейтинг MVP НБА в сезоне-2025/2026 на 23 января:

1. Шей Гилджес-Александер («Оклахома-Сити Тандер»).
2. Никола Йокич («Денвер Наггетс»).
3. Лука Дончич («Лос-Анджелес Лейкерс»).
4. Виктор Вембаньяма («Сан-Антонио Спёрс»).
5. Тайриз Макси («Филадельфия Сиксерс»).
6. Джейлен Браун («Бостон Селтикс»).
7. Кейд Каннингем («Детройт Пистонс»).
8. Энтони Эдвардс («Миннесота Тимбервулвз»).
9. Алперен Шенгюн («Хьюстон Рокетс»).
10. Джамал Мюррэй («Денвер Наггетс»).

