Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Комментатор Логунов назвал условие, при котором «Зенит» может на выезде победить ЦСКА

Комментатор Логунов назвал условие, при котором «Зенит» может на выезде победить ЦСКА
Комментарии

Баскетбольный комментатор и эксперт Алексей Логунов поделился мнением о предстоящем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между ЦСКА и «Зенитом». Встреча состоится 24 января в Москве. Начало — в 16:00 мск.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
24 января 2026, суббота. 16:00 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«В последнее время у «Зенита» были трудности в чемпионате, но у всех сезон наполнен взлётами и падениями. «Зенит» после очередного падения долго взлетал, и даже жаль, что взлёт будет недолгим. ЦСКА немного пофлиртовали с «Уралмашем» в прошлой игре, но к играм с «Зенитом» у армейцев настрой всегда исключительный. Статистика их последних игр за полгода тому подтверждение. Тут уже дело не в классе исполнителей, а в их взаимодействии.

Если Шаманич и Фрейзер не выдадут матч жизни, а Мартюк не заявит о себе, как о лучшем российском здоровяке лиги, то ЦСКА заберут домашнюю игру», — сказал Логунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Артемием Берстеневым.

«Чемпионат» будет проводить текстовую онлайн-трансляцию игры между ЦСКА и «Зенитом» в матч-центре.
Сейчас читают:
Кризисный «Зенит» может обыграть ЦСКА? Почему бы и да
Кризисный «Зенит» может обыграть ЦСКА? Почему бы и да
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android