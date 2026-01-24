Комментатор Логунов назвал условие, при котором «Зенит» может на выезде победить ЦСКА

Баскетбольный комментатор и эксперт Алексей Логунов поделился мнением о предстоящем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между ЦСКА и «Зенитом». Встреча состоится 24 января в Москве. Начало — в 16:00 мск.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
24 января 2026, суббота. 16:00 МСК
ЦСКА Москва
Зенит Санкт-Петербург

«В последнее время у «Зенита» были трудности в чемпионате, но у всех сезон наполнен взлётами и падениями. «Зенит» после очередного падения долго взлетал, и даже жаль, что взлёт будет недолгим. ЦСКА немного пофлиртовали с «Уралмашем» в прошлой игре, но к играм с «Зенитом» у армейцев настрой всегда исключительный. Статистика их последних игр за полгода тому подтверждение. Тут уже дело не в классе исполнителей, а в их взаимодействии.

Если Шаманич и Фрейзер не выдадут матч жизни, а Мартюк не заявит о себе, как о лучшем российском здоровяке лиги, то ЦСКА заберут домашнюю игру», — сказал Логунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Артемием Берстеневым.