АСВЕЛ Лион-Вийёрбан — Барселона. Прямая трансляция
22:45 Мск
Главная Баскетбол Новости

Легионер из США расторг контракт с клубом ЕЛ «Пари НН»

Легионер из США расторг контракт с клубом ЕЛ «Пари НН»
24-летний американский центровой Дин Хантер покидает баскетбольный клуб «Пари Нижний Новгород». Об этом информирует пресс-служба команды.

Согласно официальной информации, баскетбольный клуб и игрок достигли взаимного соглашения о досрочном расторжении контракта.

«Благодарим Хантера за время, проведённое в составе нашего клуба, и желаем успехов в дальнейшей карьере», — сказано в пресс-релизе.

В сезоне-2025/2026 Единой лиги американский центровой сыграл в составе нижегородского коллектива 17 матчей. В среднем за встречу Хантре набирал 7,5 очка, делал 5,9 подбора, совершал 0,6 блокшота, а также 0,5 передачи.

