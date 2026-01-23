«Это не баскетбол, это не спорт». Атаман возмущён поведением болельщиков «Маккаби»

Главный тренер баскетбольного клуба «Панатинаикос» Эргин Атаман резко раскритиковал поведение болельщиков «Маккаби» из Тель-Авива после гостевого матча регулярного чемпионата Евролиги, который закончился победой хозяев паркета со счётом 75:71. Наставник греческой команды заявил, что около 10 000 фанатов оскорбляли его на протяжении всей игры.

«Мы сравнивали НБА с Евролигой и заявляли, что Евролига — лучшая лига в мире. Но то, что произошло сегодня, — это не баскетбол. Когда ты выходишь на площадку делать свою работу, а 10 000 человек освистывают тебя, ждут у раздевалки, а потом 40 минут оскорбляют — это жёстко. И никто ничего не предпринимает. Это не баскетбол. Я никогда не видел ничего подобного в НБА, поэтому больше не буду сравнивать Евролигу с ней.

Это не спорт. Я делаю свою работу и горжусь тем, что в прошлом выводил свою команду с «Маккаби» в плей-офф, выигрывал серию, достигал Финала четырёх и завоёвывал титул. За этим я сюда и пришёл. Но я не для того здесь, чтобы терпеть, когда 10-15 тыс. человек оскорбляют меня на протяжении всей игры, и никто — ни судьи, ни комиссары, никто — ничего с этим не делает. Ладно, продолжайте в том же духе», — приводит слова Атамана издание Eurohoops.