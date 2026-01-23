В «Пари НН» прокомментировали уход американского легионера после 17 сыгранных матчей

Генеральный директор баскетбольного клуба «Пари Нижний Новгород» Михаил Вельмужов поделился мыслями насчёт ухода из коллектива 24-летнего американского центрового Дина Хантера.

«Уход любого игрока — это всегда комплексное решение, в котором учитываются спортивные, личные и контрактные аспекты. Сводить его к единственной причине, тем более к невыплате заработной платы, которая на момент ухода уже была решена, некорректно и не отражает реальной картины. Да, в определённый период у клуба действительно были финансовые сложности. Однако на сегодняшний день вся задолженность по заработной плате перед игроками и тренерским штабом команды полностью погашена. Сейчас перед клубом, безусловно, стоит ряд текущих задач, требующих решения. Но ключевое, что я хочу подчеркнуть — основные финансовые сложности остались позади. Боремся за выход в плей-офф и параллельно ведём работу по формированию состава на будущий сезон», — приводит слова Вельмужова пресс-служба клуба.