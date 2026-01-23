Бывший центровой «Пари НН» Хантер Дин перешёл в черногорский СК «Дерби»

Американский центровой Дин Хантер, покинувший баскетбольный клуб «Пари Нижний Новгород» (о чём стало известно сегодня), нашёл новую команду. 24-летний игрок будет выступать за черногорский клуб «Дерби» в Адриатической лиге.

«Баскетбольный клуб СК «Дерби» продолжает укреплять состав — новым приобретением нашей команды стал Хантер Дин (2001 г.р., 207 см), американский центровой с выраженными физическими данными.

Дин строил баскетбольный путь через систему NCAA, выступая за George Washington и LSU, после чего начал профессиональную карьеру в Европе. Первые шаги на взрослом уровне он сделал в Словакии, где играл за BC Prievidza, а затем выступал и в России в составе нижегородского клуба «Пари Нижний Новгород».

Игрок обладает выдающимися физическими характеристиками — его отличают сильные завершения у кольца, высокий уровень интенсивности в игре и большая активность на подборе на обоих щитах. Он приходит из физически требовательных соревнований, и мы ожидаем, что он быстро адаптируется к лиге АБА и системе работы клуба, а также своими качествами и энергией принесёт дополнительную прочность под щитами.

Хантер, добро пожаловать в СК «Дерби»! — написала пресс-служба команды в социальных сетях.

Напомним, Дин и нижегородский клуб досрочно расторгли контракт по взаимному соглашению. В текущем сезоне Единой лиги ВТБ американец провёл за команду 17 матчей, набирая в среднем 7,5 очка, делая 5,9 подбора, 0,6 блок-шота и 0,5 передачи за игру.