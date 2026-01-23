Скидки
АСВЕЛ Лион-Вийёрбан — Барселона. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Баскетбол Новости

Корстин ответила, кто фаворит в матче Единой лиги между ЦСКА и «Зенитом»

Корстин ответила, кто фаворит в матче Единой лиги между ЦСКА и «Зенитом»
Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин высказалась по поводу предстоящего матча в рамках регулярного чемпионата лиги между московским ЦСКА и санкт-петербургским «Зенитом», который состоится завтра, 24 января.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
24 января 2026, суббота. 16:00 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Матч между этими соперниками — всегда громкая афиша. Болельщики, лига и сами участники всегда с нетерпением ждут таких встреч. Это очень важное дерби в нашей стране, принципиальнейший матч, поэтому мы ждём бой. В таких матчах даже не нужно смотреть, кто на каком месте находится в турнирной таблице. Считаю, что шансы равны. С настроем у команд точно не будет проблем.

Понятно, что у «Зенита» сейчас трудностей больше: произошла смена тренера, по ходу сезона у них было немало травм. В ЦСКА, наверное, более стабильная атмосфера. Хотя у них тоже были перемены в составе», — цитирует Корстин «Матч ТВ».

«Чемпионата» будет проводить текстовую онлайн-трансляцию игры между ЦСКА и «Зенитом» в матч-центре.
