Корстин ответила, кто фаворит в матче Единой лиги между ЦСКА и «Зенитом»

Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин высказалась по поводу предстоящего матча в рамках регулярного чемпионата лиги между московским ЦСКА и санкт-петербургским «Зенитом», который состоится завтра, 24 января.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат 24 января 2026, суббота. 16:00 МСК ЦСКА Москва Не начался Зенит Санкт-Петербург Кто победит в основное время? П1 X П2

«Матч между этими соперниками — всегда громкая афиша. Болельщики, лига и сами участники всегда с нетерпением ждут таких встреч. Это очень важное дерби в нашей стране, принципиальнейший матч, поэтому мы ждём бой. В таких матчах даже не нужно смотреть, кто на каком месте находится в турнирной таблице. Считаю, что шансы равны. С настроем у команд точно не будет проблем.

Понятно, что у «Зенита» сейчас трудностей больше: произошла смена тренера, по ходу сезона у них было немало травм. В ЦСКА, наверное, более стабильная атмосфера. Хотя у них тоже были перемены в составе», — цитирует Корстин «Матч ТВ».