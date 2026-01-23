Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
АСВЕЛ Лион-Вийёрбан — Барселона. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Абросимова — о Дёмине: самое важное уже произошло — Егор оказался там, где должен быть

Абросимова — о Дёмине: самое важное уже произошло — Егор оказался там, где должен быть
Комментарии

Чемпионка WNBA, NCAA, женской Евролиги, многократный призёр чемпионатов мира, Европы и Олимпийских игр Светлана Абросимова прокомментировала выступление 19-летнего российского защитника Егора Дёмина в составе «Бруклин Нетс» в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Периодически смотрю хайлайты и, конечно, каждый раз радуюсь успехам Егора. Когда в таком возрасте иностранец попадает в лучшую лигу мира, совсем не хочется умничать и что-то советовать. Если Егор играет в НБА и выходит в стартовом составе, значит, он уже доказал, что достоин быть там.

Он уже показал скаутам и тренерам НБА, на что способен, и продемонстрировал свой потенциал. В каждой команде есть свои требования к игрокам, свои установки и задачи. Со стороны порой сложно понять, что именно в данный момент является приоритетом для тренера.

В этом и кроется одна из главных трудностей — игрок должен чётко выполнять план на игру и следовать командной системе, но при этом не потерять свои уникальные качества. В начале профессиональной карьеры особенно сложно поймать баланс между дисциплиной и свободой — между выполнением тренерских задач и умением импровизировать, доверяя своим инстинктам на площадке.

У Егора есть всё: отличные физические данные, светлая голова, высокий баскетбольный IQ и самая большая баскетбольная сцена мире. Самое важное уже произошло — Егор оказался там, где должен быть, у него есть всё, чтобы двигаться дальше», — приводит слова Абросимовой сообщество «ВКонтакте» — «Команда Егора Дёмина».

Сейчас читают:
Видео
Егор Дёмин высказался о встрече с легендарной баскетболисткой Абросимовой на матче НБА
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android