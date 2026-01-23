Абросимова — о Дёмине: самое важное уже произошло — Егор оказался там, где должен быть

Чемпионка WNBA, NCAA, женской Евролиги, многократный призёр чемпионатов мира, Европы и Олимпийских игр Светлана Абросимова прокомментировала выступление 19-летнего российского защитника Егора Дёмина в составе «Бруклин Нетс» в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Периодически смотрю хайлайты и, конечно, каждый раз радуюсь успехам Егора. Когда в таком возрасте иностранец попадает в лучшую лигу мира, совсем не хочется умничать и что-то советовать. Если Егор играет в НБА и выходит в стартовом составе, значит, он уже доказал, что достоин быть там.

Он уже показал скаутам и тренерам НБА, на что способен, и продемонстрировал свой потенциал. В каждой команде есть свои требования к игрокам, свои установки и задачи. Со стороны порой сложно понять, что именно в данный момент является приоритетом для тренера.

В этом и кроется одна из главных трудностей — игрок должен чётко выполнять план на игру и следовать командной системе, но при этом не потерять свои уникальные качества. В начале профессиональной карьеры особенно сложно поймать баланс между дисциплиной и свободой — между выполнением тренерских задач и умением импровизировать, доверяя своим инстинктам на площадке.

У Егора есть всё: отличные физические данные, светлая голова, высокий баскетбольный IQ и самая большая баскетбольная сцена мире. Самое важное уже произошло — Егор оказался там, где должен быть, у него есть всё, чтобы двигаться дальше», — приводит слова Абросимовой сообщество «ВКонтакте» — «Команда Егора Дёмина».