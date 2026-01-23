Пистиолис назвал ключевое условие победы ЦСКА над «Зенитом» в матче Единой лиги

Главный тренер баскетбольного ЦСКА Андреас Пистиолис прокомментировал предстоящий матч Единой лиги ВТБ с петербургским «Зенитом».
«Мы знаем, как важны матчи с «Зенитом». Как и в предыдущей нашей встрече, соперник будет дополнительно мотивирован из-за произошедших перемен. Потому нам надо сыграть собранно на протяжении всех 40 минут, чтобы добыть важную победу», — приводит слова специалиста пресс-служба Единой лиги.
Московский ЦСКА продолжит борьбу за первое место в турнирной таблице в домашней игре с «Зенитом». Матч состоится в пятницу, 24 января, в 16:00 мск в столичном дворце спорта «Мегаспорт».