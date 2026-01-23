Скидки
Баскетбол Новости

Пистиолис назвал ключевое условие победы ЦСКА над «Зенитом» в матче Единой лиги

Комментарии

Главный тренер баскетбольного ЦСКА Андреас Пистиолис прокомментировал предстоящий матч Единой лиги ВТБ с петербургским «Зенитом».

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
24 января 2026, суббота. 16:00 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«Чемпионата» будет проводить текстовую онлайн-трансляцию игры между ЦСКА и «Зенитом» в матч-центре.

«Мы знаем, как важны матчи с «Зенитом». Как и в предыдущей нашей встрече, соперник будет дополнительно мотивирован из-за произошедших перемен. Потому нам надо сыграть собранно на протяжении всех 40 минут, чтобы добыть важную победу», — приводит слова специалиста пресс-служба Единой лиги.

Московский ЦСКА продолжит борьбу за первое место в турнирной таблице в домашней игре с «Зенитом». Матч состоится в пятницу, 24 января, в 16:00 мск в столичном дворце спорта «Мегаспорт».

