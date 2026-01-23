«Зенит» пригласил экс-ассистента из ЦСКА на пост главного тренера — инсайдер

Санкт-петербургский клуб «Зенит» и греческая команда ПАОК проявляли интерес к кандидатуре Янниса Сферопулоса на пост главного тренера. Об этом информирует авторитетный инсайдер Маттео Андреани на своей странице в социальной сети Х.

Согласно имеющейся информации, 58-летний греческий специалист отказал обоим командам, поскольку хочет дождаться межсезонья, чтобы работать в новом клубе с летнего периода.

У Янниса уже есть опыт работы в Единой лиге — в сезоне-2011/2012 он занимал должность ассистента в структуре московского клуба ЦСКА. На аналогичном посту Сферопулос работал и в команде «Хьюстон Рокетс» Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).