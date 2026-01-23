Скидки
АСВЕЛ Лион-Вийёрбан — Барселона. Прямая трансляция
Баскетбол Новости

Пол Пирс: мы годами не можем взрастить американского игрока уровня MVP

Пол Пирс: мы годами не можем взрастить американского игрока уровня MVP
Член Зала славы баскетбола и чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) американец Пол Пирс поддержал мнение, что трудности США в развитии талантов означают продолжение международного доминирования на протяжении долгих лет.

«Мы годами не можем взрастить игрока уровня MVP. Судя по тому, как сейчас играют Йокич и Шей, они будут демонстрировать подобные выступления ещё пять лет. А Вемби будет в числе претендентов на звание MVP следующие 10 лет», — приводит слова Пирса портал Basketball Network.

Ранее легендарный игрок НБА Реджи Миллер высказался в адрес новичка «Даллас Маверикс» Купера Флэгга.

