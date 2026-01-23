Чарльз Баркли раскрыл, почему не считает Николу Йокича величайшим центровым в истории НБА

11-кратный участник Матча всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а ныне аналитик Чарльз Баркли раскрыл, почему не считает 30-летнего чемпиона НБА в составе колорадской команды «Денвер Наггетс» серба Николу Йокича величайшим центровым в истории лиги.

«Йокич — это лучший игрок в мире на сегодняшний день. Я бы сказал, что он [находится в списке величайших центровых] где-то рядом с Уилтом, Хакимом, Шаком. Мы не ценим, насколько он велик. Но я не ставлю его выше Билла Рассела, Уилта или Карима. Когда мы говорим о величайших игроках всех времён, Карим должен быть в числе претендентов. Но, как бы я ни любил Николу, вы же не собираетесь выпускать его на площадку против Шака и Хакима? Да ладно, прекратите. Он лучший игрок в мире на сегодняшний день, не поймите меня неправильно», — приводит слова Баркли портал Basketball Network.