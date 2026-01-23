Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
АСВЕЛ Лион-Вийёрбан — Барселона. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Чарльз Баркли раскрыл, почему не считает Николу Йокича величайшим центровым в истории НБА

Чарльз Баркли раскрыл, почему не считает Николу Йокича величайшим центровым в истории НБА
Комментарии

11-кратный участник Матча всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а ныне аналитик Чарльз Баркли раскрыл, почему не считает 30-летнего чемпиона НБА в составе колорадской команды «Денвер Наггетс» серба Николу Йокича величайшим центровым в истории лиги.

«Йокич — это лучший игрок в мире на сегодняшний день. Я бы сказал, что он [находится в списке величайших центровых] где-то рядом с Уилтом, Хакимом, Шаком. Мы не ценим, насколько он велик. Но я не ставлю его выше Билла Рассела, Уилта или Карима. Когда мы говорим о величайших игроках всех времён, Карим должен быть в числе претендентов. Но, как бы я ни любил Николу, вы же не собираетесь выпускать его на площадку против Шака и Хакима? Да ладно, прекратите. Он лучший игрок в мире на сегодняшний день, не поймите меня неправильно», — приводит слова Баркли портал Basketball Network.

Материалы по теме
Никола Йокич попался с фастфудом. Ирония: рекламу с ним крутили на драфте серба
Никола Йокич попался с фастфудом. Ирония: рекламу с ним крутили на драфте серба
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android