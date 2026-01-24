Скидки
АСВЕЛ Лион-Вийёрбан — Барселона. Прямая трансляция
22:45 Мск
Легионер из УНИКСа стал первым участником конкурса данков на «Матче всех звёзд»

Легионер из УНИКСа стал первым участником конкурса данков на «Матче всех звёзд»
Форвард казанского баскетбольного клуба УНИКС американец Тайрон Брюэр станет первым участником конкурса по броскам сверху (данков) на юбилейном 10-м «Матче всех звёзд» Единой лиги ВТБ, который пройдёт 15 февраля. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Голосование за игроков в «Матче всех звёзд» проходит в три этапа: на первом учитывались голоса болельщиков, на втором была очередь СМИ, а на третьем сама лига выберет ещё несколько игроков, которые получат уайлд-кард.

Призовой фонд каждого из конкурсов составит 500 000 рублей. В ближайшее время будут объявлены имена других участников — лучших данкеров и снайперов чемпионата.

