Легендарный О'Нил включил 41-летнего Леброна в топ лучших игроков НБА в текущий момент

Четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а ныне аналитик и эксперт американец Шакил О'Нил представил топ-4 лучших игроков НБА, затруднившись включить в него ещё одного баскетболиста.

«Никола Йокич первый. Виктор Вембаньяма идёт вторым. У нас есть ещё Яннис Адетокунбо и нам всё ещё нужно учесть Леброна, поставить его в список. Я не уверен насчёт того, кто должен занимать пятое место, но, послушайте, лига в надёжных руках. Там много отличных игроков… Мне не очень нравится отвечать, поскольку в таких ситуациях можно кого-то упустить из виду», — приводит слова О'Нила портал Fadeaway World.