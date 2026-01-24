Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
АСВЕЛ Лион-Вийёрбан — Барселона. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Легендарный О'Нил включил 41-летнего Леброна в топ лучших игроков НБА в текущий момент

Легендарный О'Нил включил 41-летнего Леброна в топ лучших игроков НБА в текущий момент
Комментарии

Четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а ныне аналитик и эксперт американец Шакил О'Нил представил топ-4 лучших игроков НБА, затруднившись включить в него ещё одного баскетболиста.

«Никола Йокич первый. Виктор Вембаньяма идёт вторым. У нас есть ещё Яннис Адетокунбо и нам всё ещё нужно учесть Леброна, поставить его в список. Я не уверен насчёт того, кто должен занимать пятое место, но, послушайте, лига в надёжных руках. Там много отличных игроков… Мне не очень нравится отвечать, поскольку в таких ситуациях можно кого-то упустить из виду», — приводит слова О'Нила портал Fadeaway World.

Материалы по теме
Видео
Президент Турции Эрдоган обыграл Шакила О'Нила в конкурсе штрафных
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android