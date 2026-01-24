Скидки
Евролига — 2025/2026: результаты на 23 января, календарь, таблица

Евролига: результаты матчей 23 января
23 января в регулярном чемпионате Евролиги сезона-2025/2026 состоялся очередной игровой день, в рамках которого поклонники европейского баскетбола имели возможность посмотреть четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами.

Евролига. Результаты 23 января:

«Фенербахче» — «Баскония» — 84:71.
«Партизан» — «Хапоэль» Тель-Авив — 88:90.
«Виртус» — «Црвена Звезда» — 93:102.
АСВЕЛ — «Барселона» — 91:98.

Первое место в турнирной таблице Евролиги в настоящий момент занимает «Хапоэль». На счету команды из Тель-Авива (Израиль) 17 побед и шесть поражений. На второй строчке располагается «Фенербахче», у которого 16 побед при семи поражениях. Тройку сильнейших замыкает «Реал Мадрид» (16 побед и восемь поражений).

Календарь Евролиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Евролиги сезона-2025/2026
