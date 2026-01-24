В США высказались о спаде Егора Дёмина

Аналитик американских изданий Nets Wire/USA TODAY Шариф Филлипс-Китон поделился мнением о выступлении разыгрывающего «Бруклин Нетс» Егора Дёмина в недавнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Нью-Йорк Никс» (66:120). Россиянин в этой встрече набрал шесть очков, сделал один подбор и отдал три результативные передачи.

«В целом у Дёмина не ладилась игра в атаке, особенно броски из-за дуги: даже при хороших возможностях он часто не попадал. При этом за его действиями на площадке интересно следить — главный тренер Жорди Фернандес старается по максимуму раскрыть его потенциал. Однако сейчас Дёмин переживает спад и оказывает меньшее влияние на игру, чем в начале сезона», – говорится в материале эксперта.

