В США высказались о спаде Егора Дёмина

В США высказались о спаде Егора Дёмина
Аналитик американских изданий Nets Wire/USA TODAY Шариф Филлипс-Китон поделился мнением о выступлении разыгрывающего «Бруклин Нетс» Егора Дёмина в недавнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Нью-Йорк Никс» (66:120). Россиянин в этой встрече набрал шесть очков, сделал один подбор и отдал три результативные передачи.

НБА — регулярный чемпионат
22 января 2026, четверг. 03:30 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Окончен
120 : 66
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Нью-Йорк Никс: Брансон - 20, Шамет - 18, Макбрайд - 14, Таунс - 14, Харт - 11, Бриджес - 11, Робинсон - 7, Диавара - 7, Колек - 6, Ануноби - 5, Кларксон - 3, Ябуселе - 2, Хукпорти - 2, Дадье
Бруклин Нетс: Портер - 12, Уильямс - 11, Клауни - 8, Пауэлл - 6, Дёмин - 6, Шарп - 6, Томас - 5, Клэкстон - 4, Вульф - 3, Мартин - 3, Мэнн - 2, Уилсон, Траоре

«В целом у Дёмина не ладилась игра в атаке, особенно броски из-за дуги: даже при хороших возможностях он часто не попадал. При этом за его действиями на площадке интересно следить — главный тренер Жорди Фернандес старается по максимуму раскрыть его потенциал. Однако сейчас Дёмин переживает спад и оказывает меньшее влияние на игру, чем в начале сезона», – говорится в материале эксперта.

Егор Дёмин показал своего кота Юки:

