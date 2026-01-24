Скидки
Редик высказался о Леброне и Дончиче после поражения в матче с «Клипперс»

Главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Джей Джей Редик после поражения в матче регулярного чемпионата НБА с «Лос-Анджелес Клипперс» (104:112) ответил на вопрос по поводу лидеров команды Луки Дончича и Леброна Джеймса.

НБА — регулярный чемпионат
23 января 2026, пятница. 06:00 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Окончен
112 : 104
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Лос-Анджелес Клипперс: Леонард - 24, Харден - 18, Зубац - 18, Миллер - 14, Коллинз - 13, Сандерс - 11, Лопес - 10, Данн - 4, Кристи, Нидерхаузер, Вашингтон Мл., Болдуин Мл., Браун, Батюм
Лос-Анджелес Лейкерс: Дончич - 32, Джеймс - 23, Хатимура - 12, Смарт - 10, Вандербилт - 7, Ларэвиа - 7, Хэйс - 6, Эйтон - 4, Винсент - 3, Кнехт, Джеймс, Клебер, Тимме, Бафкин

— Какие ожидания вы связываете с Леброном и Лукой — ключевыми лидерами команды, учитывая, что именно они чаще всего контролируют мяч?
— Успех возможен только тогда, когда вся команда доверяет друг другу и верит в силу совместной игры, особенно в передачах. Это доверие начинается с Луки, ведь именно через него проходит большинство атак. Он должен научиться больше доверять пасу и своевременно расставаться с мячом, особенно когда его плотно опекают или накрывают двойным. Я всегда подчёркивал: для побед нужно быть единым целым не только в защите, но и в нападении, — сказал Редик на пресс-конференции.

Новости. Баскетбол
