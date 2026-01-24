«Если говорить честно…» Аренас определил место Леброна среди лучших в НБА в данный момент

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и трёхкратный участник Матча всех звёзд Гилберт Аренас поделился мнением о нынешней форме лёгкого форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса.

«Некоторые высказывания просто возмутительны — говорят, будто Леброн Джеймс уже не входит в десятку лучших игроков НБА. Но ведь ему 41 год! В таком возрасте он вполне мог бы уже сидеть рядом со мной в роли эксперта, а не выходить на площадку. Абсолютно нормально, что в лиге такого уровня 41-летний игрок не попадает в топ-10.

Если бы игрок в таком возрасте всё ещё числился среди лучших, это было бы скорее тревожным сигналом для всей НБА. Сейчас Леброн однозначно не входит в десятку сильнейших. Если говорить честно — и даже со стороны болельщика «Лейкерс» — я бы поставил его примерно на 15-22-е место», – сказал Аренас в своём подкасте.

