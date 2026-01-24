Скидки
«Как же глупо». Дуэйн Уэйд рассказал, почему отдал свою олимпийскую медаль

Комментарии

Трёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Майами Хит» американец Дуэйн Уэйд признался, что не сохранил бронзовую медаль Олимпийских игр 2004 года, завоёванную в составе сборной США. По словам бывшего игрока, в молодости он поддался самолюбию и легкомысленно отдал награду, не осознав её ценности.

«Я не сохранил ту бронзовую медаль. Тогда я был слишком молод и не понимал её ценности — просто взял и отдал, не задумываясь.

С самого детства нас учат: если не золото — значит, ничего не стоит. И я так легко с ней расстался… Сейчас понимаю, как же это было глупо.

Гордость и самомнение заставляют верить, что бронза недостойна тебя, ведь общество внушает: ценен только победитель, а всё остальное — пустяк», – сказал Уэйд в своём подкасте.

Комментарии
