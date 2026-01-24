Владимир Гомельский назвал любимого игрока в Единой лиге, Евролиге и НБА

Популярный российский комментатор и эксперт Владимир Гомельский ответил на вопрос пользователя своего сайта относительно любимых игроков в Единой лиге ВТБ, Евролиге и Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

— Назовите вне зависимости от амплуа по одному из каждых лиг ваших любимых игроков — Единая лига ВТБ, Евролига и НБА?

— Кириленко, Кампаццо, Джордан, — ответил Гомельский.

Недавно Гомельский ответил на вопрос болельщика относительно северомакедонского разыгрывающего Ненада Димитриевича. 27-летний спортсмен перешёл из «Зенита» в мюнхенскую «Баварию» до конца сезона-2025/2026 на правах аренды.

Отец объяснил дочке, почему Джордан — величайший игрок в истории: