«Это моё восприятие того, каким должен быть баскетболист». Гомельский выделил легенду НБА

Авторитетный российский комментатор и эксперт Владимир Гомельский признался, что высоко оценивает прославленного американского баскетболиста Джулиуса Ирвинга.
«Джулиус Ирвинг — это моё личное восприятие того, каким должен быть баскетболист», — написал Гомельский на своём официальном сайте.
Ирвинг становился чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации 1983 года, признавался самым ценным игроком лиги в сезоне-1980/1981. 11 раз принимал участие в Матче всех звёзд НБА (1977-1987).
Недавно Гомельский предположил, что помешало Ненаду Димитриевичу раскрыться в «Зените».
Баскетболисты НБА выступили на сцене в балете «Щелкунчик»: