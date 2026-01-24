Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Егор Дёмин отреагировал на выступление «Бруклина» в первой половине матча с «Бостоном»

Егор Дёмин отреагировал на выступление «Бруклина» в первой половине матча с «Бостоном»
Комментарии

19-летний российский защитник «Бруклин Нетс» Егор Дёмин поделился своими впечатлениями от игры команды в первой половине матча регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Бостон Селтикс», который сейчас продолжается. К этому моменту счёт — 55:49 в пользу «Нетс». У самого Дёмина в активе шесть очков, три подбора и одна передача.

НБА — регулярный чемпионат
24 января 2026, суббота. 03:30 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
4-я четверть
84 : 83
Бостон Селтикс
Бостон

— Егор, во второй четверти ваша команда здорово заиграла, поймала темп. За счёт чего удалось добиться такого результата?
— Главное для нас — не сбавлять скорость, быстро переходить из обороны в нападение, занимать правильные позиции на площадке, делиться мячом и, конечно же, качественно защищаться.

— Команда из Бостона тоже может провести сильный отрезок и здорово бросает. Что нужно делать после перерыва, чтобы их сдержать?
— Придерживаться основ, действовать по нашему плану и не отходить от своих принципов, — сказал Дёмин во время трансляции.

Сейчас читают:
Трей Янг сменил клуб. Какие ещё суперзвёзды НБА уйдут до дедлайна? LIVE
Live
Трей Янг сменил клуб. Какие ещё суперзвёзды НБА уйдут до дедлайна? LIVE
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android