Егор Дёмин отреагировал на выступление «Бруклина» в первой половине матча с «Бостоном»

19-летний российский защитник «Бруклин Нетс» Егор Дёмин поделился своими впечатлениями от игры команды в первой половине матча регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Бостон Селтикс», который сейчас продолжается. К этому моменту счёт — 55:49 в пользу «Нетс». У самого Дёмина в активе шесть очков, три подбора и одна передача.

— Егор, во второй четверти ваша команда здорово заиграла, поймала темп. За счёт чего удалось добиться такого результата?

— Главное для нас — не сбавлять скорость, быстро переходить из обороны в нападение, занимать правильные позиции на площадке, делиться мячом и, конечно же, качественно защищаться.

— Команда из Бостона тоже может провести сильный отрезок и здорово бросает. Что нужно делать после перерыва, чтобы их сдержать?

— Придерживаться основ, действовать по нашему плану и не отходить от своих принципов, — сказал Дёмин во время трансляции.