Эксперт из США — о Дёмине: мне он нравится, вижу в нём большой потенциал

Североамериканский журналист и экспертный обозреватель Spotrac Кит Смит высказался о 19-летнем российском защитнике «Бруклин Нетс» Егоре Дёмине и других новичков команды.

«Мне очень нравится Дёмин, вижу в нём большой потенциал. Думаю, он может стать действительно классным игроком. [Дрейк] Пауэлл уже сейчас выглядит как надёжный игрок с акцентом на трёхочковые и оборону, и приятно видеть, что у него получается работать с мячом. [Дэнни] Вульф ― умный игрок, возможно, со временем сможет стать частью основной ротации на позиции форварда.

К [Нолану] Траоре и [Бену] Сарафу я пока не так воодушевлён, но они ещё очень молоды, и сейчас сложно понять, какими игроками они станут в будущем», — написал Смит на своей страничке в социальной сети X.

