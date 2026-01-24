Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Расставание уже не за горами». Инсайдер Чарания — о Леброне в «Лейкерс»

«Расставание уже не за горами». Инсайдер Чарания — о Леброне в «Лейкерс»
Комментарии

Североамериканский журналист и инсайдер ESPN Шэмс Чарания высказался по поводу вероятного будущего звёздного лёгкого форварда Леброна Джеймса в «Лос-Анджелес Лейкерс».

«На самом деле мы наблюдаем, как подходит к концу история Леброна Джеймса в «Лейкерс». Каким бы ни был итог — завершит ли он карьеру после этого сезона или подпишет контракт с другой командой как свободный агент, — расставание уже не за горами», — заявил Чарания в шоу Пэта Макафи на ESPN.

Стоит отметить, что Леброн проводит уже свой 23-й сезон в НБА, установив тем самым абсолютный рекорд лиги по продолжительности карьеры среди игроков. Несмотря на свой 41-летний возраст, он по-прежнему играет важнейшую роль в ротации своей команды.

«Чемпионат» внимательно следит за всеми слухами и новостями, связанными с потенциальными обменами в НБА, и оперативно освещает их в режиме лайв. Чтобы быть в курсе последних событий, переходите по ссылке.
Сейчас читают:
Трей Янг сменил клуб. Какие ещё суперзвёзды НБА уйдут до дедлайна? LIVE
Live
Трей Янг сменил клуб. Какие ещё суперзвёзды НБА уйдут до дедлайна? LIVE
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android