«Расставание уже не за горами». Инсайдер Чарания — о Леброне в «Лейкерс»

Североамериканский журналист и инсайдер ESPN Шэмс Чарания высказался по поводу вероятного будущего звёздного лёгкого форварда Леброна Джеймса в «Лос-Анджелес Лейкерс».

«На самом деле мы наблюдаем, как подходит к концу история Леброна Джеймса в «Лейкерс». Каким бы ни был итог — завершит ли он карьеру после этого сезона или подпишет контракт с другой командой как свободный агент, — расставание уже не за горами», — заявил Чарания в шоу Пэта Макафи на ESPN.

Стоит отметить, что Леброн проводит уже свой 23-й сезон в НБА, установив тем самым абсолютный рекорд лиги по продолжительности карьеры среди игроков. Несмотря на свой 41-летний возраст, он по-прежнему играет важнейшую роль в ротации своей команды.