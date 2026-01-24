«Атланта» обыграла «Финикс» в НБА, у Девина Букера 31 очко и травма

Сегодня, 24 января, состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2025/2026, в котором «Атланта Хоукс» на своём паркете принимала «Финикс Санз». Встреча завершилась победой хозяев со счетом 110:103.

Лучшими в составе «Атланты» стали бигмен Оньека Оконгву (25 очков) и форвард Джален Джонсон (23 очка). У гостей самым результативным оказался защитник Девин Букер, записавший на свой счёт 31 очко, однако он получил травму по ходу матча и был вынужден покинуть площадку с помощью медицинской бригады.

Для «Атланты» эта победа стала 22-й в сезоне при 25 поражениях, а для «Финикса» — 18-е поражение при 27 победах.