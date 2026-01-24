Скидки
Кевин Дюрант набрал 32 очков в матче, в котором «Хьюстон» победил «Детройт»

Кевин Дюрант набрал 32 очков в матче, в котором «Хьюстон» победил «Детройт»
Комментарии

Сегодня, 24 января, завершился очередной матч в рамках регулярного сезона-2025/2026 Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Детройт Пистонс» принимал «Хьюстон Рокетс». Игра завершилась со счётом 111:104 в пользу гостевой команды.

НБА — регулярный чемпионат
24 января 2026, суббота. 03:00 МСК
Детройт Пистонс
Детройт
Окончен
104 : 111
Хьюстон Рокетс
Хьюстон

В составе «Хьюстона» наибольшее количество очков набрал лёгкий форвард Кевин Дюрант, оформивший дабл с 32 очками, семью подборами и тремя передачами. У «Детройта» самым результативным оказался центровой Джейлен Дюрен, записавший на свой счёт 18 очков и семь подборов.

На данный момент «Хьюстон» одержал 27 побед и потерпел 16 поражений, тогда как у «Детройта» — 32 победы при 11 поражениях.

Таблица НБА — смотрите здесь
«Чемпионат» внимательно следит за всеми слухами и новостями, связанными с потенциальными обменами в НБА, и оперативно освещает их в режиме лайв. Чтобы быть в курсе последних событий, переходите по ссылке.
