47 очков Гилджес-Александера не спасли «Оклахому» от поражения в матче с «Индианой»

В ночь с 23 на 24 января мск на паркете «Чизпик Энерджи-Арены» (Оклахома-Сити, США) завершился матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации сезона-2025/2026 между клубами «Оклахома-Сити Тандер» и «Индиана Пэйсерс». Гости выиграли встречу со счётом 117:114.

Самым результативным игроком матча стал канадский разыгрывающий хозяев паркета Шей Гилджес-Александер. В его активе 47 очков, четыре подбора и четыре передачи.

На счету канадского защитника гостей Эндрю Нембарда дабл-дабл из 27 очков и 11 передач, а также он совершил семь подборов.

В следующем матче «Оклахома-Сити Тандер» встретится дома с «Торонто Рэпторс», а «Индиана Пэйсерс» сыграет на выезде с «Портленд Трэйл Блэйзерс».