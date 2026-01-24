Скидки
Баскетбол

Оклахома-Сити Тандер — Индиана Пэйсерс, результат матча 24 января 2026, счет 114:117, регулярный чемпионат НБА 2025-2026

47 очков Гилджес-Александера не спасли «Оклахому» от поражения в матче с «Индианой»
Комментарии

В ночь с 23 на 24 января мск на паркете «Чизпик Энерджи-Арены» (Оклахома-Сити, США) завершился матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации сезона-2025/2026 между клубами «Оклахома-Сити Тандер» и «Индиана Пэйсерс». Гости выиграли встречу со счётом 117:114.

НБА — регулярный чемпионат
24 января 2026, суббота. 04:00 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
114 : 117
Индиана Пэйсерс
Индианаполис

Самым результативным игроком матча стал канадский разыгрывающий хозяев паркета Шей Гилджес-Александер. В его активе 47 очков, четыре подбора и четыре передачи.

На счету канадского защитника гостей Эндрю Нембарда дабл-дабл из 27 очков и 11 передач, а также он совершил семь подборов.

В следующем матче «Оклахома-Сити Тандер» встретится дома с «Торонто Рэпторс», а «Индиана Пэйсерс» сыграет на выезде с «Портленд Трэйл Блэйзерс».

Комментарии
