«Бостон» победил «Бруклин», Егор Дёмин набрал 6 очков и не играл оба овертайма

В ночь с 23 на 24 января мск на паркете «Барклайс-центра» (Нью-Йорк, США) завершился матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации сезона-2025/2026 между клубами «Бруклин Нетс» и «Бостон Брюинз». Гости выиграли встречу со счётом 130:126 в двойном овертайме.

НБА — регулярный чемпионат
24 января 2026, суббота. 03:30 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
126 : 130
ОТ
Бостон Селтикс
Бостон

Самым результативным игроком в составе победителей сегодня стал американский защитник Пэйтон Притчард, на счету которого 32 очка, четыре подбора и четыре результативные передачи. У хозяев наивысшей результативностью отметился американский форвард Майкл Портер, на его счету 30 очков, восемь подборов и четыре передачи.

Российский защитник Егор Дёмин набрал шесть очков, сделал четыре подбора и две передачи. Более того, Дёмин не принял участия в двух овертаймах.

