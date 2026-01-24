Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Тренер «Бруклина» Фернандес назвал две роковые ошибки в овертайме с «Бостоном»

Тренер «Бруклина» Фернандес назвал две роковые ошибки в овертайме с «Бостоном»
Комментарии

Главный тренер «Бруклин Нетс» Жорди Фернандес подвёл итоги после матча регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Бостон Селтикс» (126:130 2ОТ). В частности, Фернандес оценил игру своей команды в овертайме.

НБА — регулярный чемпионат
24 января 2026, суббота. 03:30 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
126 : 130
ОТ
Бостон Селтикс
Бостон

«Прежде всего хочу отметить характер команды: уступая 10 очков за три минуты до конца, мы не сдались и смогли вернуть интригу в игру. Конечно, все помнят ошибки, которые мы допустили в концовке, хотя в предыдущих матчах мы часто успешно действовали в решающие моменты, особенно в защите. Сегодня были два ключевых эпизода, которые нам стоило отыграть лучше: когда мы вели пять очков, позволили сопернику сделать диагональную передачу, хотя могли сфолить на центре и, возможно, этим бы сняли все вопросы по итогам матча.

Не сделали — получили три очка в ответ. Ещё один момент — недопонимание при защите дуги, из-за чего соперник получил свободный бросок. Такие детали и решают исход встречи на этом уровне. Соперник сегодня забил 22 трёхочковых, а одной из наших главных задач была защита периметра и подбор. Мы позволили им набрать 21 очко вторым шансом — это тоже серьёзный момент для анализа.

Тем не менее я горжусь командой — тем уровнем баскетбола, что мы показываем, той энергией и самоотдачей, которую выдают парни. Мы сегодня стали лучше, и это главное. Отмечу Нолана [Траоре] — ему всего 19, он провёл важные минуты и отлично справился. Каждый, кто выходил на площадку, внёс свой вклад и подзарядил команду. Именно благодаря этому мы до самой финальной сирены были в игре», — заявил Фернандес во время послематчевой пресс-конференции.

На каком месте сейчас «Нетс»?
Сейчас читают:
«Бостон» победил «Бруклин», Егор Дёмин набрал 6 очков и не играл оба овертайма
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android