Тренер «Бруклина» Фернандес назвал две роковые ошибки в овертайме с «Бостоном»

Главный тренер «Бруклин Нетс» Жорди Фернандес подвёл итоги после матча регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Бостон Селтикс» (126:130 2ОТ). В частности, Фернандес оценил игру своей команды в овертайме.

«Прежде всего хочу отметить характер команды: уступая 10 очков за три минуты до конца, мы не сдались и смогли вернуть интригу в игру. Конечно, все помнят ошибки, которые мы допустили в концовке, хотя в предыдущих матчах мы часто успешно действовали в решающие моменты, особенно в защите. Сегодня были два ключевых эпизода, которые нам стоило отыграть лучше: когда мы вели пять очков, позволили сопернику сделать диагональную передачу, хотя могли сфолить на центре и, возможно, этим бы сняли все вопросы по итогам матча.

Не сделали — получили три очка в ответ. Ещё один момент — недопонимание при защите дуги, из-за чего соперник получил свободный бросок. Такие детали и решают исход встречи на этом уровне. Соперник сегодня забил 22 трёхочковых, а одной из наших главных задач была защита периметра и подбор. Мы позволили им набрать 21 очко вторым шансом — это тоже серьёзный момент для анализа.

Тем не менее я горжусь командой — тем уровнем баскетбола, что мы показываем, той энергией и самоотдачей, которую выдают парни. Мы сегодня стали лучше, и это главное. Отмечу Нолана [Траоре] — ему всего 19, он провёл важные минуты и отлично справился. Каждый, кто выходил на площадку, внёс свой вклад и подзарядил команду. Именно благодаря этому мы до самой финальной сирены были в игре», — заявил Фернандес во время послематчевой пресс-конференции.