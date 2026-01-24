Скидки
Баскетбол

«Нет, это не наказание». Фернандес объяснил, почему Дёмин сыграл 21 минуту в матче НБА

«Нет, это не наказание». Фернандес объяснил, почему Дёмин сыграл 21 минуту в матче НБА
Комментарии

Главный тренер «Бруклин Нетс» Жорди Фернандес после матча регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Бостон Селтикс» (126:130 2ОТ) отреагировал на тот факт, что 19-летний российский защитник команды Егор Дёмин провёл 21 минуту на площадке и не играл в двух овертаймах.

НБА — регулярный чемпионат
24 января 2026, суббота. 03:30 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
126 : 130
ОТ
Бостон Селтикс
Бостон

— 20 минут для Дрейка [Пауэлла] и 21 для Егора — это просто так сложилась игра, или вы ожидаете от них чего-то большего, чтобы увеличить их игровое время?
— Нет, это не наказание. Они оба провели на площадке по 20–21 минуте — это очень хороший показатель для НБА, тем более что это были важные отрезки игры. Возможно, вопрос звучит так, будто я их ограничиваю, но на самом деле столько времени вполне достаточно, чтобы повлиять на исход матча и проявить себя.

Я доволен выступлением обоих, они хорошо проявляют себя и на протяжении сезона. Конечно, если кто-то из других игроков показывает лучший результат или лучше вписывается в ситуацию — я обязан учитывать это, такая у меня работа. В этом матче мне также понравился Зайари [Уильямса] в защите — его активность действительно помогла команде.

Такие моменты тоже влияют на мои тренерские решения. В определённые минуты, когда нам удалось сократить отставание с 10 очков, именно эта пятёрка находилась на площадке — поэтому я и продолжал доверять им, — рассказал Фернандес во время послематчевой пресс-конференции.

Комментарии
