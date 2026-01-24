Скидки
Милуоки Бакс — Денвер Наггетс, результат матча 24 января 2026, счет 100:102, регулярный чемпионат НБА 2025-2026

Дабл-дабл Адетокунбо не помог «Милуоки» обыграть «Денвер» НБА
Комментарии

В ночь с 23 на 24 января мск на паркете «Файсерв-форума» (Милуоки, США) завершился матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации сезона-2025/2026 между клубами «Милуоки Бакс» и «Денвер Наггетс». Хозяева выиграли встречу со счётом 123:114.

НБА — регулярный чемпионат
26 января 2026, понедельник. 03:00 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Не начался
Даллас Маверикс
Даллас
Самым результативным игроком матча стал греческий форвард хозяев паркета Яннис Адетокунбо. В его активе дабл-дабл из 22 очков 13 подборов, также на его счету семь результативных передач.

Кубинский лёгкий форвард «Наггетс» Джулиан Строутер набрал 20 очков, а также совершил пять подборов и отдал три ассиста.

В следующем матче «Милуоки Бакс» встретится дома с «Даллас Маверикс», а «Денвер Наггетс» сыграет на выезде с «Мемфис Гриззлиз».

Календарь НБА
Турнирная таблица НБА
