ЦСКА — «Зенит»: во сколько начало матча Единой лиги, где смотреть трансляцию

Сегодня, 24 января, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги в сезоне-2025/2026 состоится матч между московским ЦСКА и «Зенитом» из Санкт-Петербурга.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат 24 января 2026, суббота. 16:00 МСК ЦСКА Москва Не начался Зенит Санкт-Петербург Кто победит в основное время? П1 X П2

Трансляция встречи будет доступна на официальном сайте Единой лиги ВТБ. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию. Начало матча — в 16:00 по московскому времени.

Напомним, после 22 матчей ЦСКА занимает промежуточное первое место в турнирной таблице регулярного чемпионата Единой лиги. «Зенит» также после 22 матчей располагается на четвёртой строчке.

Ранее комментатор Логунов назвал условие, при котором «Зенит» может на выезде победить ЦСКА.

Баскетболист врезался в двух девушек во время интервью