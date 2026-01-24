Яннис Адетокунбо пропустит от четырёх до шести недель из-за травмы — Чарания

Тяжёлый форвард и лидер «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо пропустит от четырех до шести недель из-за травмы икроножной мышцы. Об этом сообщил североамериканский журналист и инсайдер ESPN Шэмс Чарания в социальной сети X, ссылаясь на пресс-конференцию игрока по итогам матча «Милуоки» — «Денвер (100:102).

Примечательно, что эта новость появилась на фоне слухов о возможном обмене 31-летнего спортсмена.

При этом сам Адетокунбо публично не подтверждал намерения официально запрашивать переход в другой клуб. В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) он провёл 30 матчей, в которых в среднем набирал 28 очков, делал 10 подборов и отдавал 5,6 результативной передачи.