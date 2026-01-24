Скидки
Баскетбол

Яннис Адетокунбо пропустит от четырёх до шести недель из-за травмы — Чарания

Комментарии

Тяжёлый форвард и лидер «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо пропустит от четырех до шести недель из-за травмы икроножной мышцы. Об этом сообщил североамериканский журналист и инсайдер ESPN Шэмс Чарания в социальной сети X, ссылаясь на пресс-конференцию игрока по итогам матча «Милуоки» — «Денвер (100:102).

НБА — регулярный чемпионат
24 января 2026, суббота. 05:30 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Окончен
100 : 102
Денвер Наггетс
Денвер
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 22, Роллинз - 21, Тёрнер - 17, Портис - 11, Кузма - 11, Энтони - 9, Коффи - 5, Харрис - 4, Симс, Нэнс, Адетокунбо, Джексон
Денвер Наггетс: Строутер - 20, Хардуэй-младший - 17, Браун - 15, Пикетт - 13, Гордон - 13, Ннаджи - 11, Джонс - 5, Джонс - 5, Холмс - 3, Тайсон, Мюррэй

Примечательно, что эта новость появилась на фоне слухов о возможном обмене 31-летнего спортсмена.

При этом сам Адетокунбо публично не подтверждал намерения официально запрашивать переход в другой клуб. В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) он провёл 30 матчей, в которых в среднем набирал 28 очков, делал 10 подборов и отдавал 5,6 результативной передачи.

«Чемпионат» внимательно следит за всеми слухами и новостями, связанными с потенциальными обменами в НБА, и оперативно освещает их в режиме лайв. Чтобы быть в курсе последних событий, переходите по ссылке.
