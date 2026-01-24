Единая лига: расписание матчей 24 января

Скидки
Расписание матчей баскетбольной Единой лиги — 2025/2026 на 24 января

В субботу, 24 января, в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ сезона-2025/2026 состоится очередной игровой день, в рамках которого поклонники российского баскетбола смогут посмотреть три матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их расписанием.

Единая лига. Расписание на 24 января:

14:00 мск — «Уралмаш» — «Енисей».
16:00 мск — ЦСКА — «Зенит».
18:00 мск — УНИКС — «Пари Нижний Новгород».

Первое место в турнирной таблице в настоящий момент занимает московский ЦСКА, на счету которого 20 побед и два поражения. На втором месте располагается казанский УНИКС с аналогичным соотношением побед и поражений. Топ-3 замыкает «Локомотив-Кубань» (15 побед и восемь поражений).

Календарь Единой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Единой лиги сезона-2025/2026
