Единая лига: расписание матчей 24 января

В субботу, 24 января, в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ сезона-2025/2026 состоится очередной игровой день, в рамках которого поклонники российского баскетбола смогут посмотреть три матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их расписанием.

Единая лига. Расписание на 24 января:

14:00 мск — «Уралмаш» — «Енисей».

16:00 мск — ЦСКА — «Зенит».

18:00 мск — УНИКС — «Пари Нижний Новгород».

Первое место в турнирной таблице в настоящий момент занимает московский ЦСКА, на счету которого 20 побед и два поражения. На втором месте располагается казанский УНИКС с аналогичным соотношением побед и поражений. Топ-3 замыкает «Локомотив-Кубань» (15 побед и восемь поражений).