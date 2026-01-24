НБА: результаты матчей 24 января

В ночь на 24 января в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день регулярного чемпионата сезона-2025/2026, в рамках которого поклонники баскетбола смогли увидеть восемь матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами.

НБА. Результаты игр на 24 января:

«Детройт Пистонс» — «Хьюстон Рокетс» — 104:111;

«Кливленд Кавальерс» — «Сакраменто Кингз» — 123:118;

«Бруклин Нетс» — «Бостон Селтикс» — 126:130 ОТ;

«Атланта Хоукс» — «Финикс Санз» — 110:103;

«Оклахома-Сити Тандер» — «Индиана Пэйсерс» — 114:117;

«Мемфис Гриззлиз» — «Нью-Орлеан Пеликанс» — 127:133;

«Милуоки Бакс» — «Денвер Наггетс» — 100:102;

«Портленд Трэйл Блэйзерс» — «Торонто Рэпторс» — 98:110.