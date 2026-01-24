Владимир Ивлев может вернуться в состав «Уралмаша» — источник

Российский центровой Владимир Ивлев должен в ближайшее время вернуться в состав екатеринбургского баскетбольного клуба «Уралмаш». Об этом сообщает телеграм-канал «Перехват».

Напомним, месяц назад клуб заявил о желании расторгнуть контракт с опытным игроком, после чего Ивлев не принимал участия в матчах. За это время в команде сменился главный тренер — вместо Ростислава Вергуна наставником стал Антон Юдин. Именно в его планах, согласно информации, нашлось место для Ивлева в обновлённом ростере.

Президент «Уралмаша» Виктор Ганиенко, как утверждается, согласился не препятствовать возвращению игрока.