Чемпион НБА Кори Джозеф подписал контракт с «Олимпиакосом» — Eurohoops

Чемпион НБА Кори Джозеф подписал контракт с «Олимпиакосом» — Eurohoops
Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) канадец Кори Джозеф подписал контракт с греческим клубом «Олимпиакос», сообщат издание Eurohoops. Контракт разыгрывающего рассчитан до 2027 года.

Напомним, изначально Джозеф должен был стать игроком французского «Монако», однако Французская федерация баскетбола отказала команде в регистрации баскетболиста.

Кори Джозефу 34 года. Канадец дебютировал в НБА в 2011 году за «Сан-Антонио Спёрс». В 2014 году стал чемпионом лиги в составе «Торонто Рэпторс». Впоследствии играл за «Индиану Пэйсерс», «Сакраменто Кингз», «Детройт Пистонс», «Голден Стэйт Уорриорз и «Орландо Мэджик».

