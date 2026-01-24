Скидки
Баскетбольный «Зенит» досрочно расторгнет контракт с центровым Ноа Вонле — источник

Баскетбольный клуб «Зенит» досрочно расторгнет контракт с американским центровым Ноа Вонле. Об этом сообщает телеграм-канал «Перехват».

Вонле присоединился к петербургской команде в декабре в качестве замены травмированному Алексу Пойтрессу, однако и сам провёл в составе всего один месяц, успев сыграть лишь в пяти матчах Единой лиги ВТБ. В среднем за игру американец набирал 6,8 очка, делал 5,4 подбора и отдавал 1,2 передачи.

Как отмечает источник, «Зенит» принял решение не дожидаться полного восстановления Вонле от травмы, которая могла затянуться, и подписать на его место другого легионера — центрового Исмаэля Бако. Это потребует выхода из действующего соглашения с Вонле.

