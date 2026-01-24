Скидки
Баскетбол

«Ты жирный *******». Кевин Дюрант грубо высказался в адрес фаната во время матча

«Ты жирный *******». Кевин Дюрант грубо высказался в адрес фаната во время матча
Комментарии

Лёгкий форвард и один из лидеров «Хьюстон Рокетс» Кевин Дюрант во время матча регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Детройт Пистонс» (111:104) оказался втянут в неприятную перепалку.

НБА — регулярный чемпионат
24 января 2026, суббота. 03:00 МСК
Детройт Пистонс
Детройт
Окончен
104 : 111
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Детройт Пистонс: Дюрен - 18, Стюарт - 16, Холланд - 13, Каннингем - 12, Томпсон - 12, Дженкинс - 10, Робинсон - 9, Айви - 8, Харрис - 4, Грин - 2, Рид, Ланир, Сассер, Клинтман
Хьюстон Рокетс: Дюрант - 32, Шенгюн - 19, Шеппард - 18, Томпсон - 15, Смит II - 11, Окоги - 7, Капела - 5, Тэйт - 4, Холидей, Дэвисон, Кроуфорд, Грин

Во второй четверти, выполняя штрафные броски, он грубо обратился к одному из болельщиков соперников: «Убирайся отсюда, ты взрослый человек, ты весь вечер мне мешаешь!»

Позже было опубликовано видео, где видно, что после этой ситуации другие зрители, среди которых были и фанаты в джерси Дюранта, начали подкалывать его с трибун. В ответ Кевин не сдержал эмоций.

Кевин Дюрант и болельщиков

Кевин Дюрант и болельщиков

Фото: Кадр из видео

«Ты жирный *******, у тебя ничего не получится. Следи за своим поганым языком!» — приводит слова Дюранта с видео известный баскетбольный портал Legion Hoops в социальной сети X.

Комментарии
