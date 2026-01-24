«Ты жирный *******». Кевин Дюрант грубо высказался в адрес фаната во время матча

Лёгкий форвард и один из лидеров «Хьюстон Рокетс» Кевин Дюрант во время матча регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Детройт Пистонс» (111:104) оказался втянут в неприятную перепалку.

Во второй четверти, выполняя штрафные броски, он грубо обратился к одному из болельщиков соперников: «Убирайся отсюда, ты взрослый человек, ты весь вечер мне мешаешь!»

Позже было опубликовано видео, где видно, что после этой ситуации другие зрители, среди которых были и фанаты в джерси Дюранта, начали подкалывать его с трибун. В ответ Кевин не сдержал эмоций.

Кевин Дюрант и болельщиков Фото: Кадр из видео

«Ты жирный *******, у тебя ничего не получится. Следи за своим поганым языком!» — приводит слова Дюранта с видео известный баскетбольный портал Legion Hoops в социальной сети X.