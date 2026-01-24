Фото: Яннис Адетокунбо выглядел подавленным на скамейке во время матча с «Денвером»

Сегодня, 24 января, завершился очередной матч в рамках регулярного сезона-2025/2026 Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Милуоки Бакс» принимал «Денвер Наггетс». Игра закончилась со счётом 102:100 в пользу гостевой команды.

Интересно отметить, что в последние минуты встречи тяжёлый форвард и лидер «Милуоки» Яннис Адетокунбо оказался в центре внимания камер: он сидел на скамейке запасных с очевидно подавленным видом.

В ходе самой игры Адетокунбо набрал 22 очка и сделал 13 подборов за 32 минуты на площадке. После матча греческий форвард сообщил, что получил травму икроножной мышцы и, по предварительным прогнозам, будет вынужден пропустить от четырёх до шести месяцев.

Яннис Адетокунбо Фото: Кадр из трансляции

Яннис Адетокунбо и Танасис Адетокунбо Фото: Кадр из трансляции

В ближайшее время ему предстоит пройти МРТ-обследование. Таким образом, если сроки восстановления подтвердятся, Яннис, скорее всего, не сможет принять участия в февральском Матче всех звёзд НБА.