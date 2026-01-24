Скидки
Фото: Яннис Адетокунбо выглядел подавленным на скамейке во время матча с «Денвером»

Комментарии

Сегодня, 24 января, завершился очередной матч в рамках регулярного сезона-2025/2026 Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Милуоки Бакс» принимал «Денвер Наггетс». Игра закончилась со счётом 102:100 в пользу гостевой команды.

НБА — регулярный чемпионат
24 января 2026, суббота. 05:30 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Окончен
100 : 102
Денвер Наггетс
Денвер
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 22, Роллинз - 21, Тёрнер - 17, Портис - 11, Кузма - 11, Энтони - 9, Коффи - 5, Харрис - 4, Симс, Нэнс, Адетокунбо, Джексон
Денвер Наггетс: Строутер - 20, Хардуэй-младший - 17, Браун - 15, Пикетт - 13, Гордон - 13, Ннаджи - 11, Джонс - 5, Джонс - 5, Холмс - 3, Тайсон, Мюррэй

Интересно отметить, что в последние минуты встречи тяжёлый форвард и лидер «Милуоки» Яннис Адетокунбо оказался в центре внимания камер: он сидел на скамейке запасных с очевидно подавленным видом.

В ходе самой игры Адетокунбо набрал 22 очка и сделал 13 подборов за 32 минуты на площадке. После матча греческий форвард сообщил, что получил травму икроножной мышцы и, по предварительным прогнозам, будет вынужден пропустить от четырёх до шести месяцев.

Яннис Адетокунбо

Фото: Кадр из трансляции

Яннис Адетокунбо и Танасис Адетокунбо

Фото: Кадр из трансляции

В ближайшее время ему предстоит пройти МРТ-обследование. Таким образом, если сроки восстановления подтвердятся, Яннис, скорее всего, не сможет принять участия в февральском Матче всех звёзд НБА.

