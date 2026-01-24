Скидки
Инсайдер назвал три возможных сценария для Леброна Джеймса в межсезонье

Инсайдер назвал три возможных сценария для Леброна Джеймса в межсезонье
Североамериканский журналист и инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст назвал три возможных сценария для будущего звёздного форварда Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Леброна Джеймса в предстоящее межсезонье.

По версии Уиндхорста, 41-летний Джеймс может выбрать один из трёх путей: остаться в «Лос-Анджелес Лейкерс», согласившись на понижение зарплаты; покинуть команду в статусе свободного агента; либо завершить профессиональную карьеру.

«Чемпионат» внимательно следит за всеми слухами и новостями, связанными с потенциальными обменами в НБА, и оперативно освещает их в режиме лайв.
