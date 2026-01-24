37-летний Дюрант — о 40 минутах в матче НБА: мне платят больше $ 50 млн

Лёгкий форвард и один из лидеров «Хьюстон Рокетс» Кевин Дюрант после матча регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Детройт Пистонс» (111:104) высказался о своём выступлении, по итогам которого он набрал 32 очка и провёл на площадке 41 минуту.

«Делать именно это — моя работа, за которую мне платят больше $ 50 млн. Я должен быть готов выйти на площадку, когда команде это нужно. К каждому матчу я готовлюсь так, чтобы выдерживать более 40 минут напряжённой игры, а на тренировках работаю так, словно мне предстоит провести все 48 минут без замены. Понимаю, что многие переживают из-за моего возраста и прошлых травм, но сейчас я отлично себя чувствую.

Кроме того, сейчас в команде много игроков, которые могут контролировать мяч и хорошо защищаться, поэтому мне уже не нужно тянуть всё на себе — это даёт мне спокойствие. Я не хочу пропускать игры. Наоборот, хочу больше времени проводить на площадке и помогать команде», — приводит слова 37-летнего Дюранта аккаунт Space City Home Network в социальной сети X.