37-летний Дюрант — о 40 минутах в матче НБА: мне платят больше $ 50 млн

Комментарии

Лёгкий форвард и один из лидеров «Хьюстон Рокетс» Кевин Дюрант после матча регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Детройт Пистонс» (111:104) высказался о своём выступлении, по итогам которого он набрал 32 очка и провёл на площадке 41 минуту.

НБА — регулярный чемпионат
24 января 2026, суббота. 03:00 МСК
Детройт Пистонс
Детройт
Окончен
104 : 111
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Детройт Пистонс: Дюрен - 18, Стюарт - 16, Холланд - 13, Каннингем - 12, Томпсон - 12, Дженкинс - 10, Робинсон - 9, Айви - 8, Харрис - 4, Грин - 2, Рид, Ланир, Сассер, Клинтман
Хьюстон Рокетс: Дюрант - 32, Шенгюн - 19, Шеппард - 18, Томпсон - 15, Смит II - 11, Окоги - 7, Капела - 5, Тэйт - 4, Холидей, Дэвисон, Кроуфорд, Грин

«Делать именно это — моя работа, за которую мне платят больше $ 50 млн. Я должен быть готов выйти на площадку, когда команде это нужно. К каждому матчу я готовлюсь так, чтобы выдерживать более 40 минут напряжённой игры, а на тренировках работаю так, словно мне предстоит провести все 48 минут без замены. Понимаю, что многие переживают из-за моего возраста и прошлых травм, но сейчас я отлично себя чувствую.

Кроме того, сейчас в команде много игроков, которые могут контролировать мяч и хорошо защищаться, поэтому мне уже не нужно тянуть всё на себе — это даёт мне спокойствие. Я не хочу пропускать игры. Наоборот, хочу больше времени проводить на площадке и помогать команде», — приводит слова 37-летнего Дюранта аккаунт Space City Home Network в социальной сети X.

Новости. Баскетбол
