Игрок «Уралмаша» Карданахишвили получил травму в матче с ЦСКА

Игрок баскетбольного клуба «Уралмаш» Антон Карданахишвили получил травму плеча в минувшем матче регулярного чемпионата Единой лиги с ЦСКА (84:87), состоявшемся 21 января. Об этом сообщила пресс-служба команды.
«Антон Карданахишвили получил повреждение плеча в матче с ЦСКА и временно выбыл из строя.
Желаем Антону скорейшего восстановления, крепкого здоровья и как можно скорее увидеть его на паркете, где он продолжит радовать нас своей яркой игрой в этом сезоне», — говорится в заявлении «Уралмаша».
В своём следующем матче, который состоится сегодня, 24 января, «Уралмаш» сыграет с «Енисеем», начало — в 14:00 мск.
