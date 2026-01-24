Игрок «Уралмаша» Карданахишвили получил травму в матче с ЦСКА

Игрок баскетбольного клуба «Уралмаш» Антон Карданахишвили получил травму плеча в минувшем матче регулярного чемпионата Единой лиги с ЦСКА (84:87), состоявшемся 21 января. Об этом сообщила пресс-служба команды.

«Антон Карданахишвили получил повреждение плеча в матче с ЦСКА и временно выбыл из строя.

Желаем Антону скорейшего восстановления, крепкого здоровья и как можно скорее увидеть его на паркете, где он продолжит радовать нас своей яркой игрой в этом сезоне», — говорится в заявлении «Уралмаша».

В своём следующем матче, который состоится сегодня, 24 января, «Уралмаш» сыграет с «Енисеем», начало — в 14:00 мск.

