Форвард «Пари НН» Попов — о матче с УНИКСом: на такие игры всегда особый настрой

Форвард баскетбольного клуба «Пари Нижний Новгород» Кирилл Попов высказался перед матчем Единой лиги ВТБ с одним из лидеров чемпионата — казанским УНИКСом.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат 24 января 2026, суббота. 18:00 МСК УНИКС Казань Не начался Пари Нижний Новгород Нижний Новгород Кто победит в основное время? П1 X П2

«Атмосфера в команде рабочая. Впереди матч с УНИКСом — лидером чемпионата, у которого сильный и сбалансированный состав. На такие игры всегда особый настрой. Нам нужно биться за каждого партнёра на площадке и, самое главное, за наших болельщиков.

С начала года наша игра нестабильна. Тем не менее мы продолжаем работать и выкладываемся на максимум. Сейчас важно собраться, стабилизировать игру и начать вытягивать результаты за счёт характера. Для нас решающим фактором станет чёткое выполнение тренерских установок», — приводит слова Попова пресс-служба нижегородской команды.